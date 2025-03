BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,66 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 50,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 50,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.389.417 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,00 EUR je BASF-Aktie an.

Am 28.02.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,88 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

