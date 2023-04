BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel BASF 48,50 EUR

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 48,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 48,43 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.135.590 Stück.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,34 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 29.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 28,18 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 54,27 EUR.

Am 24.02.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 19.323,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent verringert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.04.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,51 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

