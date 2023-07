BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 46,72 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 46,72 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,81 EUR. Zuletzt wechselten 1.036.318 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 15,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 29.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 18,87 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 53,59 EUR angegeben.

Am 27.04.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.499,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 28.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BASF dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

