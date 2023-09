BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 44,28 EUR ab.

Die BASF-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 44,28 EUR abwärts. Bei 44,17 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,00 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 908.204 Stück gehandelt.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 22,06 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 16,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,20 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.07.2023. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.305,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.974,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BASF.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

