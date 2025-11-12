BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,97 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 43,97 EUR zu. Bei 44,10 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 43,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 829.686 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,22 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Abschläge von 14,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,25 EUR je BASF-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,64 EUR je Aktie.

