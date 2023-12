BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 45,67 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 649.138 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 48,41 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

