BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag

BASF im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 45,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 45,76 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,83 EUR. Bei 45,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 108.656 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,04 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,41 EUR an.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie eingefahren. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 in Grün

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in BASF von vor 10 Jahren angefallen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter