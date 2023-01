BASF Aktie News: BASF büßt am Freitagmittag ein

Aktien in diesem Artikel BASF 53,05 EUR

Das Papier von BASF befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 52,95 EUR ab. Bei 52,80 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 747.379 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 69,15 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 23,43 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 28.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 39,71 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,70 EUR aus.

Am 26.10.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.946,00 EUR gegenüber 19.669,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

