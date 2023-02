BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel BASF 51,72 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 51,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 51,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 736.627 BASF-Aktien.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,95 EUR. 25,18 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,12 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,27 EUR.

Am 26.10.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 21.946,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.669,00 EUR umsetzen können.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,74 EUR fest.

