BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,18 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 45,18 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 45,89 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.519.899 BASF-Aktien.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 53,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Mit Abgaben von 10,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,39 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR im Vergleich zu 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,03 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus

BASF-Finanzvorstand will engere Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft - BASF-Aktie höher