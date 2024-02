BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Kursplus

BASF im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,12 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 45,12 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 45,22 EUR. Bei 44,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.352 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 53,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 12,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,39 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,23 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

