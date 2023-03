BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 46,09 EUR

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,8 Prozent auf 45,74 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 45,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,54 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.744.327 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,06 EUR erreichte der Titel am 14.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,55 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 24.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 19.323,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

