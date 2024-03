BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 49,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 49,56 EUR. Bei 49,82 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 49,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 310.779 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,92 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,39 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,75 EUR.

Am 23.02.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19.323,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.871,00 EUR.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

