BASF Aktie News: BASF am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 49,57 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 49,57 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,82 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 704.314 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 50,92 EUR. Gewinne von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,80 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,39 EUR je BASF-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 23.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.871,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.323,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je BASF-Aktie.

