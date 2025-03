BASF Aktie News: BASF am Mittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 51,61 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 51,61 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,74 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 538.900 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 6,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Abschläge von 22,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.02.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 02.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,44 EUR je Aktie.

