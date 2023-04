BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel BASF 49,61 EUR

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 50,10 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,10 EUR. Mit einem Wert von 49,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 159.160 BASF-Aktien.

Bei 54,18 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 32,19 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 54,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 24.02.2023. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.323,00 EUR – eine Minderung von 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.776,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.05.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

