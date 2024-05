BASF Aktie News: BASF macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 48,88 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,88 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 48,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 477.547 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 17,65 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,00 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,99 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen