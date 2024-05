BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der BASF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,85 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der BASF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 48,85 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 48,99 EUR zu. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 48,64 EUR. Bei 48,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 985.305 BASF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 17,55 Mrd. EUR, gegenüber 19,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,20 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

