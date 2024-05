BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,79 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,79 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 48,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BASF-Aktie sank bis auf 48,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,88 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.213 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

