BASF Aktie News: BASF am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von BASF zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,76 EUR.

Mit einem Kurs von 46,76 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 47,14 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,67 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 45,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.877.850 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,95 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,52 EUR.

BASF ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,19 Prozent auf 17.499,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die BASF-Bilanz für Q2 2023 wird am 28.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

