BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 46,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 46,56 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 45,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 389.000 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. 16,07 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 22,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,59 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 27.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 17.499,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 23.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

