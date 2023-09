BASF Aktie News: BASF legt am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 44,62 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 44,62 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 848.963 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 21,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 17,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 28.07.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 2,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,86 EUR je Aktie.

