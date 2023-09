BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Blick auf BASF-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 44,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BASF-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,33 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 44,14 EUR. Mit einem Wert von 44,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.734 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 21,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 14,47 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,20 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,37 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,68 Prozent zurück. Hier wurden 17.305,00 EUR gegenüber 22.974,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,87 EUR je Aktie aus.

