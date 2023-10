BASF Aktie News: BASF am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 42,05 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 42,05 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 374.770 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (40,48 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 3,72 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,86 EUR an.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 17.305,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 22.974,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,57 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

BASF-Aktie verbucht Abschläge: BASF baut neue Fermentationsanlage für biotechnologischen Pflanzenschutz