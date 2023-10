BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag gesucht

BASF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 42,32 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 42,32 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,20 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 871.675 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,35 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,86 EUR an.

Am 28.07.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,37 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

