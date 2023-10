BASF Aktie News: BASF am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 42,28 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,28 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 42,50 EUR. Bei 42,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 79.057 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 27,81 Prozent wieder erreichen. Bei 40,48 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,86 EUR aus.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

