BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Mittwochmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 45,69 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 426.662 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 53,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2022 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,39 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.946,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BASF dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

