BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die BASF-Aktie

Bayer- und BASF-Aktien nachbörslich in Rot: US-Gericht stoppt Genehmigung für Dicamba

BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagmittag fester

BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Kursplus

So schätzen die Analysten die Zukunft der BASF-Aktie ein

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

Walmart verhandelt wohl über den milliardenschweren Kauf von VIZIO. Kaufempfehlung der Société Générale schiebt BASF-Aktie etwas an. Jeff Bezos trennt sich erneut von Amazon-Aktien im Milliardenwert. Siemens Energy sieht in den USA hohen Bedarf für Transformatoren. Bilfinger stellt deutlich höhere Dividende in Aussicht.