BASF Aktie News: BASF macht am Freitagmittag Boden gut

So entwickelt sich BASF

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 50,98 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 50,98 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 51,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.020.802 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 7,75 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 21,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,84 EUR für die BASF-Aktie.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Plus

Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag