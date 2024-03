BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 49,27 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 49,27 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 49,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 451.889 BASF-Aktien.

Bei 50,92 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,39 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,75 EUR.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,86 Prozent zurück. Hier wurden 15.871,00 EUR gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2024 aus.

