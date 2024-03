BASF Aktie News: BASF fällt am Nachmittag

BASF-Aktie stärker: BASF will Kosten um eine weitere Milliarde Euro drücken - Auch 2024 keine Besserung in Sicht

Heute im Fokus

Under Armour-Gründer übernimmt wieder Chefposten. Altria will AB InBev-Aktien abstoßen. Tesla-Konkurrent NIO kommt bei Entwicklung besserer Batterien voran. Zweistellige Handelsvolumina-Zuwächse bei Robinhood vermeldet. voestalpine an Verkauf von Buderus Edelstahl in Wetzlar interessiert .Commerzbank-Finanzvorständin sorgt mit Aussagen für neuen Mut. Shell will Kohlenstoffemissionen langsamer senken.