BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 49,76 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 49,76 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 49,80 EUR. Bei 49,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.346 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,33 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 19,11 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,39 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,75 EUR aus.

BASF gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.323,00 EUR gelegen.

Die BASF-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

