BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 41,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,0 Prozent auf 41,55 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,12 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 753.803 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 9,99 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,86 EUR an.

Am 28.02.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,09 Prozent zurück. Hier wurden 15,86 Mrd. EUR gegenüber 15,87 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 02.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,23 EUR fest.

