BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Montagnachmittag

14.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 41,61 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 41,61 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 42,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.406.463 BASF-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,12 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,86 EUR für die BASF-Aktie. BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 15,86 Mrd. EUR, gegenüber 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,09 Prozent präsentiert. Die BASF-Bilanz für Q1 2025 wird am 02.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,23 EUR je BASF-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie BASF-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die BASF-Aktie Deutsche Bank AG beurteilt BASF-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc.: Buy für BASF-Aktie

