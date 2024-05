BASF Aktie News: BASF fällt am Vormittag

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 48,70 EUR ab.

Die BASF-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 48,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 48,69 EUR. Bei 48,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.194 Stück gehandelt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,80 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 17,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,63 EUR je BASF-Aktie.

