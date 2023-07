BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 45,73 EUR.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 45,73 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 45,71 EUR. Bei 46,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 458.778 BASF-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 18,18 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,25 EUR.

Am 27.04.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 EUR in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.499,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BASF am 28.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte BASF die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 4,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

