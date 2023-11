BASF Aktie News: BASF legt am Vormittag zu

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,26 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 44,40 EUR. Bei 44,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 31.844 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 48,05 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.946,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter