BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit Verlusten
Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 43,45 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 43,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 43,40 EUR. Bei 43,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 429.557 BASF-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 21,09 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,90 EUR.
Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 14,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen
Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die BASF-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen