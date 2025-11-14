BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit Verlusten

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 43,45 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 43,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 43,40 EUR. Bei 43,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 429.557 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 21,09 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,90 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 14,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

