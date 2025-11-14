DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
So entwickelt sich BASF

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag auf rotem Terrain

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 43,12 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 43,12 EUR. Bei 42,92 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 941.861 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,27 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 14,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

mehr Analysen