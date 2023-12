BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Fahrt

BASF im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 48,51 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 48,51 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 49,18 EUR. Bei 48,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.592.986 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,02 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

