BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 48,09 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 48,09 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,18 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.373.726 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Abschläge von 16,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.946,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

