BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 44,46 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 44,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 525.375 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,77 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.735,00 EUR – eine Minderung von 28,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21.946,00 EUR eingefahren.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Aktienempfehlung BASF-Aktie: Deutsche Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse - BASF-Aktie fester

Börse Europa in Grün: mittags Gewinne im STOXX 50