BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel BASF 51,72 EUR

0,47% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06:42 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 51,63 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 51,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 51,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.014.436 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 68,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 54,27 EUR.

Am 26.10.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.946,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 24.02.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,74 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Linde-Aktie schwächer: Linde Engineering baut für BASF Anlage für Synthesegas

BASF-Aktie höher: Baader Bank stuft BASF-Aktie ab - Kursziel jedoch angehoben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE