BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich BASF

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 46,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 46,14 EUR. Bei 46,44 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 724.687 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,39 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,39 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,23 EUR an.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

