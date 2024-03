BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 49,42 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 49,42 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 49,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.572.508 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,92 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 2,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,56 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,39 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 23.02.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.871,00 EUR – das entspricht einem Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

