BASF Aktie News: BASF am Montagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,76 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,76 EUR zu. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 475.788 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Gewinne von 6,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 22,24 Prozent sinken.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,35 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 52,05 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 23.02.2024 vor. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.871,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.323,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

