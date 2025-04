BASF Aktie News: BASF steigt am Dienstagmittag

So bewegt sich BASF

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 42,24 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 42,24 EUR. Bei 42,54 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,11 EUR. Bisher wurden heute 605.052 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 30,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,86 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

