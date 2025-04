BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,16 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,16 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.150.618 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 12,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,86 EUR für die BASF-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,87 Mrd. EUR eingefahren.

Am 02.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,22 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

