BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 49,80 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,80 EUR nach oben. Bei 49,84 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 379.438 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 19,18 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,00 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,99 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Aktie aus.

