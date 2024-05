BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 49,53 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 49,53 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 50,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,50 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 845.972 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 9,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

